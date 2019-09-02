 
مباشر
عاجل
كلمة لأمين عام "حزب الله" حسن نصر الله

ظريف: سنرجع للالتزام بالاتفاق النووي بسرعة إن اتفقنا مع الأوروبيين

أخبار العالم

ظريف: سنرجع للالتزام بالاتفاق النووي بسرعة إن اتفقنا مع الأوروبيين
Reuters EVGENIA NOVOZHENINA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mci5

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن طهران ستعود بسرعة إلى الالتزام بشروط الاتفاق النووي، في حال تم إحراز تقدم في التزام الأوروبيين بتعهداتهم.

وقال ظريف خلال زيارته لموسكو، اليوم الاثنين: "سنعود للالتزام بكل تلك الإجراءات خلال عدة ساعات أو عدة أيام في أي لحظة، في حال أثمرت المفاوضات (مع فرنسا) إلى حل معين".

إقرأ المزيد
لافروف: واشنطن وبعض حلفائها الإقليميين يحاولون استفزاز إيران
لافروف: واشنطن وبعض حلفائها الإقليميين يحاولون استفزاز إيران

وجدد ظريف التأكيد على استعداد إيران للمفاوضات، قائلا إن "إيران لم تغادر طاولة المفاوضات أبدا، ونحن لا نخشى المفاوضات".

جدير بالذكر أن إيران تجري في الوقت الأخير مفاوضات مع فرنسا حول العودة إلى الالتزام بخطة الأعمال المشتركة الشاملة، الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني، والتي تم الاتفاق عليها في عام 2015.

وكانت إيران قد أعلنت عن تعليق تنفيذ بعض التزاماتها المنبثقة عن الاتفاق في مايو الماضي، وذلك ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات على طهران.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

في إطار تعاون عسكري.. قاذفة صواريخ روسية ترسو في ميناء الجزائر