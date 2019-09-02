ظريف: سنرجع للالتزام بالاتفاق النووي بسرعة إن اتفقنا مع الأوروبيين

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن طهران ستعود بسرعة إلى الالتزام بشروط الاتفاق النووي، في حال تم إحراز تقدم في التزام الأوروبيين بتعهداتهم.

وقال ظريف خلال زيارته لموسكو، اليوم الاثنين: "سنعود للالتزام بكل تلك الإجراءات خلال عدة ساعات أو عدة أيام في أي لحظة، في حال أثمرت المفاوضات (مع فرنسا) إلى حل معين".

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وجدد ظريف التأكيد على استعداد إيران للمفاوضات، قائلا إن "إيران لم تغادر طاولة المفاوضات أبدا، ونحن لا نخشى المفاوضات".

جدير بالذكر أن إيران تجري في الوقت الأخير مفاوضات مع فرنسا حول العودة إلى الالتزام بخطة الأعمال المشتركة الشاملة، الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني، والتي تم الاتفاق عليها في عام 2015.

وكانت إيران قد أعلنت عن تعليق تنفيذ بعض التزاماتها المنبثقة عن الاتفاق في مايو الماضي، وذلك ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات على طهران.

المصدر: نوفوستي