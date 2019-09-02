قال مصدر أمني إسرائيلي إن تل أبيب تتحرك على 3 جبهات للتصدي لتهديد صواريخ "حزب الله" اللبناني الدقيقة، بحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلي "مكان".

وأضاف المصدر ذاته أن إسرائيل تحركت خلال 24 ساعة على 3 جبهات مختلفة، مؤكدا أن تل أبيب باتت تعتبر مشروع الصواريخ الدقيقة لـ "حزب الله" أكبر تهديد لها، يليه المشروع النووي الإيراني، ثم منع تموضع إيران في كل من سوريا ولبنان والعراق واليمن.

وشدد المصدر أن إسرائيل لا يمكنها أن تسلم بوضع تكون فيه محاطة بآلاف الصواريخ الدقيقة، ما يجعل أي منطقة في البلاد في مرمى هذه الصواريخ.

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وذكر المصدر أن اسرائيل حققت أهدافها بعد الرد على إطلاق "حزب الله" صواريخ أمس الأحد، وعليه لم يكن أي مبرر عسكري وسياسي لمواصلة الرد والانجرار إلى حرب لا يرغب فيها أي طرف.

وأشار إلى أنه "رغم شعارات الغطرسة الصادرة عن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إلا أنه طلب من الرئيس اللبناني ميشيل عون العمل على وقف الرد الإسرائيلي"، وبالتالي، تلقت تل أبيب رسائل من الولايات المتحدة ومصر وفرنسا بهذا الخصوص.

المصدر: مكان