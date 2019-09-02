نتنياهو يعلق مجددا على تبادل القصف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله (فيديو)
Reuters Reuters Photographer
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أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي تمتع بحزم ومسؤولية، في إشارة إلى القصف المتبادل على الحدود بين القوات الإسرائيلية وحزب الله اللبناني.
وأضاف نتنياهو: "عملنا أمس بحزم ومسؤولية. حافظنا على أمن مواطنينا وأيضا على سلامة جنودنا".
وحول الأمين العام لحزب الله اللبناني قال نتنياهو: "الشخص الموجود داخل السرداب ببيروت يعلم تماما لماذا هو يعيش في سرداب".
وتعهد نتنياهو بمواصلة "القيام بكل ما يلزم من أجل الحفاظ على أمن إسرائيل بحرا وبرا وجوا، والعمل ضد التهديد الذي تشكله الصواريخ الدقيقة".
المصدر: RT
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