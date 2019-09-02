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نتنياهو يعلق مجددا على تبادل القصف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله (فيديو)

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نتنياهو يعلق مجددا على تبادل القصف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله (فيديو)
Reuters Reuters Photographer
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو - أرشيف
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أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي تمتع بحزم ومسؤولية، في إشارة إلى القصف المتبادل على الحدود بين القوات الإسرائيلية وحزب الله اللبناني.

وأضاف نتنياهو: "عملنا أمس بحزم ومسؤولية. حافظنا على أمن مواطنينا وأيضا على سلامة جنودنا".

وحول الأمين العام لحزب الله اللبناني قال نتنياهو: "الشخص الموجود داخل السرداب ببيروت يعلم تماما لماذا هو يعيش في سرداب".

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وتعهد نتنياهو بمواصلة "القيام بكل ما يلزم من أجل الحفاظ على أمن إسرائيل بحرا وبرا وجوا، والعمل ضد التهديد الذي تشكله الصواريخ الدقيقة".

المصدر: RT 

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