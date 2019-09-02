لحظة قتل شرطة نيويورك لمسلح أطلق النار على دورية تابعة لها

ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن مقنعا فتح النار على عناصر قوات الشرطة في حي بروكلين بنيويورك.

وأشارت المصادر إلى أن الشرطة وأثناء قيامها بدورية تقليدية، اشتبهت بشخص، وحاولت الاستفسار عن هويته إلا أنه قام بفتح النار على الدورية لتغطية فراره من المنطقة.

WATCH: Gunshots ring through the streets of #Brooklyn after a suspected gunman opened fire at cops early Monday, sparking a shootout with dozens of officers, the NYPD says.@ADiLorenzoTV has the latest: https://t.co/ajFqBSPoB2pic.twitter.com/UZzzyT4YwE — PIX11 News (@PIX11News) 2 сентября 2019 г.

وأضافت أن وصول تعزيزات إلى المنطقة، حال دون تمكنه من الفرار وتمت محاصرته في أحد المنازل، وعقب تبادل كثيف لإطلاق النار بين الشرطة والمسلح، تمكنت قوات الأمن من تصفيته.

وعثرت الشرطة على مسدس شبه ألي يعتقد أنه كان بحوزة المسلح.

المصدر: وكالات