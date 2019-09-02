لافروف: أكدنا لباريس أن اضطهاد وسائل إعلامنا يتعارض مع السلوك الحضاري

أعلن وزير الخارجية سيرغي لافروف أنه بحث مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، المضايقات التي تتعرض لها RT وSputnik في فرنسا، وشدد على أن التمييز ضد وسائل الإعلام الروسية، أمر مرفوض.

وقال لافروف في كلمة أمام طلاب "معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية": "الوضع لا يثير التفاؤل، لأنه لو كان ما تم إعلامي به صحيحا، وإذا لم يحدث أي شيء جديد في اليومين الأخيرين، سيبقى حرمان مراسلي RT France وSputnik من اعتماد الشانزليزيه ساري المفعول. أثرت هذه المسألة أثناء زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى فرنسا".

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وأضاف: أجرينا محادثة منفصلة مع وزير الخارجية الفرنسي، ومع مستشار الرئيس إيمانويل ماكرون للشؤون الخارجية. لقد أكدت أن هذا الموقف تجاه مراسلينا، يتعارض مع جميع قواعد السلوك الحضاري، وكل الاتفاقات في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

المصدر: "نوفوستي"