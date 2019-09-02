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الرئيس الأفغاني يتسلم مسودة "اتفاق السلام" بين واشنطن وطالبان

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الرئيس الأفغاني يتسلم مسودة
Reuters Omar Sobhani
الرئيس الأفغاني أشرف غني- أرشيف
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سلم المبعوث الأميركي للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد، مسودة اتفاق السلام بين واشنطن وحركة طالبان إلى الرئيس الأفغاني أشرف غني، ورئيس الجهاز التنفيذي للدولة عبد الله عبد الله.

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وقال وحيد عمر مدير العلاقات العامة والشؤون الاستراتيجية بالرئاسة الأفغانية عبر "تويتر": "غني وعبد الله التقيا السفير خليل زاد اليوم، الذي سلمهما نسخة من مسودة الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وحركة طالبان... سننظر في الوثيقة، والمناقشات مع السفير خليل زاد وفريقه متواصلة".

ونقلت "رويترز" عن مصادر رسمية قولها إن التوقيع على اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه، سيتم بعد موافقة الرئيس غني عليه.

المصدر: وكالات

 

 

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