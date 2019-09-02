حزب إسرائيلي ديني يشترط الحفاظ على "قدسية السبت" للانضمام للحكومة

أكد رئيس حزب "يهدوت هتوراه" الديني ونائب وزير الصحة الإسرائيلي يعقوب ليتسمان، أن حزبه لن يشارك في أي حكومة مستقبلية ما لم تحترم "قدسية السبت".

وحسب موقع i24News، فإن تصريح ليتسمان جاء في اجتماع انتخابي مغلق، واعترف أنه وباقي أعضاء حزبه لم يحتجوا بما يكفي على "تدنيس" السبت في شتى أنحاء إسرائيل في الفترة الأخيرة، وقال: "لم نرد على جميع حالات انتهاك حرمة السبت... من الواضح أننا لن ننضم لأي ائتلاف حكومي ما لم يتم الحفاظ على قدسية السبت".

وأضاف: "لم يسبق وأن تحول يوم السبت من قبل إلى يوم لأعمال الترميم... علينا أن نحافظ على قدسية السبت، السبت سيحمينا وسننعم بالهدوء هنا".

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وكان ليتسمان قد استقال في وقت سابق من منصبه نائبا لوزير الصحة بهدف إجراء تعديل على قانون يقيد تنفيذ المشاريع الحكومية أيام السبت، وبعد إقرار القانون عاد إلى شغل منصب نائب وزير الصحة.

ويعتبر حزب "يهدوت هتوراه"، بمقاعده الثمانية رابع أكبر حزب في تشكيلة الكنيست الحالية، وطالما كان أحد الحلفاء التقليديين لحزب الليكود وشارك في الائتلافات الحاكمة المتعاقبة في عهد بنيامين نتنياهو.

المصدر: i24News