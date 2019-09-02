الجيش الإسرائيلي يبقي وحداته في حالة تأهب على الحدود اللبنانية
أعلن الجيش الإسرائيلي أن وحداته على الحدود مع لبنان ستبقى في حالة جهوزية كاملة واستنفار عام تحسبا لأي سيناريوهات قد ينفذها حزب الله بشكل مفاجئ.
الجنرال #كوخافي:جيش الدفاع يبقى في حالة جاهزية لسيناريوهات متنوعة.لن نقبل أي مساس بمواطنينا وبجنودنا ولن نقبل مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله في لبنان.على لبنان و #اليونيفيل العمل لوقف مشروع الصواريخ الدقيقة التابع لإيران وحزب الله في #لبنان وتطبيق القرار ١٧٠١ بشكل دقيق pic.twitter.com/yiFatXaz3l— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) ٢ سبتمبر ٢٠١٩
وأعاد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي نشر تغريدة لرئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي على تويتر أكد فيها اليوم الاثنين استمرار وضع قواته في حالة جهوزية كاملة.
المصدر: RT