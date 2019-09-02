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الجيش الإسرائيلي يبقي وحداته في حالة تأهب على الحدود اللبنانية

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يبقي وحداته في حالة تأهب على الحدود اللبنانية
الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان
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أعلن الجيش الإسرائيلي أن وحداته على الحدود مع لبنان ستبقى في حالة جهوزية كاملة واستنفار عام تحسبا لأي سيناريوهات قد ينفذها حزب الله بشكل مفاجئ.

وأعاد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي نشر تغريدة لرئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي على تويتر أكد فيها اليوم الاثنين استمرار وضع قواته في حالة جهوزية كاملة.

المصدر: RT

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