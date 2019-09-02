إعادة انتخاب ابنة نزاربايف رئيسة لمجلس الشيوخ الكازاخي

أعاد مجلس الشيوخ في كازاخستان اليوم الاثنين انتخاب داريغا نزاربايفا ابنة الرئيس الأول للبلاد نورسلطان نزاربايف رئيسة له، وذلك بعد ترشيحها من الرئيس الحالي قاسم جومارت توكايف.

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وفي كلمة ألقتها أمام أعضاء المجلس بعد التصويت في جلسة اليوم، عبرت نازاربايفا عن شكرها لهم على الدعم والثقة بها، مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها من أجل ازدهار الوطن.

ومدد توكاييف في 12 أغسطس الماضي صلاحيات نزاربايفا النيابية بعد نحو ثلاث سنوات من عضويتها في مجلس النواب، حيث شغلت منصب رئيسة لجنة الشؤون الدولية والدفاع والأمن، قبل أن تم انتخابها رئيسة للمجلس في 20 مارس الماضي، في أعقاب ترشيح سلفها توكاييف لمنصب رئاسة البلاد من قبل الرئيس الأول نور سلطان نزارباييف.

المصدر: وكالات