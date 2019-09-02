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رئيس وزراء اليابان يعتزم لقاء بوتين في منتدى فلاديفوستوك

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رئيس وزراء اليابان يعتزم لقاء بوتين في منتدى فلاديفوستوك
Reuters
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أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، عزمه على لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال أعمال المنتدى الاقتصادي الشرقي الذي سيعقد في فلاديفوستوك الروسية من 4 وحتى 6 سبتمبر.

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وأضاف آبي اليوم الاثنين، أنه يريد إحراز تقدم نحو محادثات معاهدة السلام وأنشطة اقتصادية مشتركة في الجزر الروسية الأربع التي تطالب بها طوكيو قبالة جزيرة هوكايدو، معتبرة إياها أرضا يابانية.

وكان الأمين العام للحكومة اليابانية يوشيهيدا سوغا، قال مطلع أغسطس الماضي، ردا على طلب التعليق على مخاوف تدهور العلاقات اليابانية الروسية بسبب زيارة رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف إلى المنطقة الجنوبية لجزر الكوريل، التي تدعي طوكيو تبعيتها لها، إنه "نظرا لوجود مشاكل (في العلاقات الثنائية)، يجب أن يعقد زعيما البلدين لقاء لبحثها وجها لوجه".

وأعرب آبي الشهر الماضي عن رغبته في التوصل إلى حل للخلاف مع روسيا حول جزر الكوريل قبل انتهاء ولايته عام 2021.

المصدر: "رويترز"+ وكالات

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