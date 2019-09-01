تفككت عطلت طائرة بدون طيار قتالية صينية جديدة، خلال حفل تقديمها في معرض ماكس الدولي للطيران، بقرب موسكو.

وذكرت وكالة "تاس"، أنه خلال عرض الدرون الصيني Wing Loong II، وأثناء الجزء المفتوح من المعرض، تكسرت الطائرة، بما في ذلك الرفوف الثلاث الحاملة للهيكل – واحد في المقدمة والآخران على الطرفين.

وأشارت الوكالة، إلى الدرون الصيني، لم يتعرض لأي عوامل تأثير خارجية، خلال الحادث.

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وجدير بالذكر، أن الطائرات بدون طيار Wing Loong I و Wing Loong II ، هي من تصميم شركة الصناعات الجوية الفضائية الصينية Chengdu.

ووفقا للخبراء، تحظى هذه الدرونات بطلب كبير، في فئتها في سوق الأسلحة العالمية.

المصدر: تاس