قال متحدث باسم الشرطة الإندونيسية اليوم، إنه تم توقيف عشرات الأشخاص في إقليم بابوا الواقع في أقصى شرق البلاد، عقب احتجاجات شهدتها المنطقة في الأسبوعين الماضيين.

وأضرم المحتجون النار، في سيارات ومبان من بينها مكتب تابع للبرلمان المحلي ومبنى يضم عددا من مكاتب مؤسسة الاتصالات التابعة للدولة، خلال الاحتجاجات.

وطالب المتظاهرون، خلال هذه المسيرات، بوقف التمييز العنصري والعرقي. وإجراء استفتاء على الاستقلال رغم رفض السلطات هذا المطلب، جملة وتفصيلا.

إقرأ المزيد

ونقلت "رويترز"، عن أحمد كمال المتحدث باسم الشرطة في بابوا، قوله إنه تم إلقاء القبض على 28 مشتبها بهم، ويجري التحقيق كذلك مع آخرين، في مدينة جايابورا عاصمة الإقليم.

وقال كمال، إنه يشتبه بضلوع الكثير من الموقوفين، في أعمال تخريب وإحراق ممتلكات وعنف ونهب.

المصدر: رويترز