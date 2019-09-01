أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي وصل موسكو اليوم لإجراء مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف غدا الاثنين، أنه يعتزم ولافروف بحث إجراءات إسرائيل العدائية.

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وقال ظريف للصحفيين لدى وصوله موسكو اليوم: "بالإضافة إلى القضايا الثنائية، سنناقش أيضا القضايا الإقليمية، بما فيها سوريا فنحن على أعتاب اجتماع أستانا وهناك حاجة لتنسيق المواقف.. والأزمة اليمنية والاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة إضافة إلى التطورات في أفغانستان".

وأضاف: "سأضع أصدقاءنا الروس في صورة آخر التطورات الخاصة بالاتفاق النووي ومباحثاتي في فرنسا".

وتابع: "لدينا مواقف مشتركة مع روسيا والصين بشأن الاتفاق النووي والعديد من التطورات في العالم ومن الضروري متابعة المشاورات".

وأشار ظريف إلى أن الحكومة الروسية "وقفت إلى جانب إيران في المراحل الصعبة".

وشهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية اليوم توترا على خلفية قصف "حزب الله" آلية عسكرية إسرائيلية قرب مستوطنة أفيفيم شمالي إسرائيل. ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق قذائف صاروخية على بلدات في الجنوب اللبناني.

وأعلن الجانب الإسرائيلي أن قصف "حزب الله" لم يخلف أي إصابات بين جنوده، فيما أكد الحزب أنه دمر العربة الإسرائيلية المستهدفة ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى ممن كانوا بداخلها.

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ويأتي هذا التصعيد في ظل اتهامات إسرائيل لـ"حزب الله" بأنه يطور على أراضي لبنان مشروع الصواريخ الدقيقة بإشراف إيران ولديه مصانع سرية لتلك الصواريخ.

المصدر: وكالات