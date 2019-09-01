إيران: لا قيمة للاتفاق النووي إن لم يفدنا

أعلن رئيس مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي، أن بلاده ستتخذ قرارها لخطواتها اللاحقة بشأن الاتفاق النووي خلال أيام، معتبرا أن قيمة هذا الاتفاق مرتبطة بمدى استفادة طهران منه.

وفي حديث للتلفزيون الإيراني مساء السبت قال واعظي: هناك لجنة حول الخطوة الثالثة (لخفض الالتزامات في إطار الاتفاق النووي) ستتخذ القرار حول الإجراءات اللاحقة في حال عدم تحقق مطالب إيران قبل يومين أو 3 من حلول الموعد المقرر (انتهاء مهلة الـ60 يوما المحددة من إيران لاتخاذ خطوتها الثالثة).

وأكد واعظي أن الاتفاق النووي سيحظى بقيمته بالنسبة لإيران حينما تتمكن من الاستفادة من منافعه وفي غير هذه الحالة فلا قيمة له ونريد أن نقول للطرف الآخر: إن لم يوفر الاتفاق النووي مصالحنا، فإننا سنتجه في طريقنا.

وأشار إلى أن إيران تلقت مقترحا من فرنسا قبل أسبوعين وقامت بتعديل أجزاء ملحوظة منه، وهو مقترح كان حصيلة لـ5 ساعات من المحادثات الهاتفية بين الرئيسين الإيراني والفرنسي.

ولفت إلى أن أجزاء ملحوظة من المقترح كانت مقبولة من مجموعة الدول "السبع" لكنها لم تكن مقبولة بالنسبة لطهران.

وتابع: قدمنا مقترحاتنا لماكرون ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف واصل المحادثات يوم الأحد الماضي وتحقق تقدم فيها وتقرر أن نبحثها نحن في طهران ومجموعة السبع.

المصدر: "إرنا"