بعد 80 عاما على اندلاع الحرب العالمية الثانية.. الرئيس الألماني يطلب الصفح من البولنديين

طلب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الصفح من البولنديين الذين سقطوا ضحايا لجرائم فظيعة ارتكبها الجيش الألماني، أثناء الحرب العالمية الثانية.

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وجاء طلب شتاينماير أثناء خطاب ألقاه اليوم الأحد بمدينة فيلون البولندية الصغيرة التي ألقيت عليها أولى قنابل الحرب العالمية الثانية سنة 1939.

وقال شتاينماير باللغة الألمانية بحضور نظيره البولندي، أندريه دودا: "أنحني لضحايا هجوم فيلون... وضحايا الطغيان الألماني على البولنديين الذين أطلب الصفح منهم".

وكان شتاينماير قد وصل إلى بولندا والعديد من رؤساء الدول والحكومات لإحياء الذكرى الـ80 لضحايا الحرب العالمية الثانية.

وبدأت المراسم عند الساعة 04:40 من فجر اليوم، وهو نفس التوقيت الذي أسقطت فيه أولى قنابل الحرب العالمية الثانية على مدينة آمنة لم تكن تشكل أي أهمية عسكرية وقتها، ما أسفر عن مقتل ألف و200 شخص.

المصدر: وكالات