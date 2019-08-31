زيلينسكي: هناك حاجة لقانون حول حقوق الأقليات القومية في أوكرانيا

أشار رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، إلى ضرورة صياغة مشروع قانون في البلاد، لحماية الأقليات القومية، من شأنه حماية حقوقها ، بما في ذلك في مجالي اللغة والدين.

وخلال رده على سؤال، حول هل ستتم مراجعة القانون الذي تم تبنيه من قبل البرلمان الأوكراني السابق عن اللغة الأوكرانية، قال زيلينسكي، في مقابلة مع قناة " 1 +1 " التلفزيونية: "أنا متأكد من أنه يجب أن يكون هناك مشروع قانون بشأن حماية حقوق الأقليات، ويجب توضيح كل شيء هناك – لغات أبناء هذه الأقليات ودياناتهم".

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أوضح زيلينسكي، أن مشروع القانون يجب أن يحمي حقوق الأقليات القومية في أوكرانيا، وأنه يجب العثور على النموذج الملائم لذلك.

وفي الوقت نفسه، وصف رئيس أوكرانيا، الموضوع المذكور، "بالصعب جدا"، وقال: "بغض النظر عن القرار الذي سيصدر، فإنه سوف يمس رئيس الدولة والبرلمان بشدة".

المصدر: تاس