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الاستخبارات التركيّة تنجح بتنفيذ "عملية خارجية" في ماليزيا

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الاستخبارات التركيّة تنجح بتنفيذ
Reuters
الداعية الإسلامي التركي فتح الله غولن،
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نجحت الاستخبارات التركية، في تنفيذ عملية خارجية نقلت خلالها أحد المطلوبين من ماليزيا إلى تركيا.

وقالت مصادر أمنية تركية، إن رجال الاستخبارات تمكنوا من اعتقال ونقل عارف كوميش المسؤول في تنظيم "غولن"، من ماليزيا إلى البلاد.

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وأضافت المصادر، أن كوميش، كان مسؤولا عن "تنظيم غولن" في ماليزيا، وفي السنوات الماضية، شغل مناصب عدة في جماعة "خدمة" التابعة للداعية الإسلامي فتح الله غولن، وهو ملاحق في تركيا بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة".

وتتهم  السلطات التركية، تنظيم "غولن" وزعيمه، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، بالتخطيط للانقلاب الفاشل في 15 يوليو 2016، والذي خلف 251 قتيلا و2200 جريح.

كما تتهم الجماعة نفسها بالوقوف وراء حملة طويلة لإسقاط الدولة من خلال "اختراق المؤسسات التركية"، لا سيما الجيش والشرطة والقضاء.

المصدر: hespress.com

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