استجابة لابتهالات زعيمة كندية سابقة.. "دوريان" يهدد منتجع ترامب في فلوريدا

حذر خبراء الأرصاد الجوية من أن إعصار "دوريان" المدمر يتجه نحو منتجع مارالاغو الفاخر في ولاية فلوريدا التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد مركز الأعاصير الوطني الأمريكي مساء أمس الجمعة أن منتجع ترامب الواقع في مدينة بالم بيتش السياحي سيصبح قريبا في عين الإعصار الذي تبلغ سرعة رياحه 225 كلم في الساعة تقريبا، وذلك مع الإعلان عن ارتفاع قوة الإعصار إلى الدرجة الرابعة، أي "الخطير للغاية".

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وحذر خبراء الأرصاد من أن الإعصار يهدد ملايين سكان ساحل فلوريدا الشرقي، على الرغم من أن بعض التنبؤات لا تستبعد إمكانية أن يغير "دوريان" مساره نحو الشمال ليوجه "ضربة عابرة" إلى الولاية.

وصرح ترامب للصحفيين أمس الجمعة، في معرض تعليقه على الخطر الذي يهدد منتجعه: "يبدو أن مارالاغو سيكون وسط الإعصار، لكنه يستطيع التعامل مع الامر بنفسه. فهو مكان قوي".

وأعرب ترامب عن قلقه من التداعيات التي قد يجلبها "دوريان" إلى سكان فلوريدا، مبديا أمله في أن يغير الإعصار مساره، على الرغم من أن هذا السيناريو ليس مرجحا.

وبعد الإدلاء بهذه التصريحات، توجه ترامب اليوم السبت إلى نادي غولف التابع له في ولاية فيرجينيا.

وتتطور الأمور في فلوريدا حاليا بالتوافق مع تمنيات رئيسة وزراء كندا السابقة كيم كامبل التي أشعلت جدلا واسعا في "تويتر" الأربعاء الماضي إذ أعربت عن أملها في أن يضرب الإعصار مارالاغو مباشرة، كي "يهز نفي ترامب لتغيرات المناخ".

ويعود تاريخ مارالاغو إلى عشرينيات القرن الماضي، فقد بني ذلك المنتجع الفاخر من قبل سيدة الأعمال مارجوري ميريويزر بوست، واقتناه ترامب عام 1985 بعد محاولة فاشلة لتحويله إلى محمية طبيعية.

المصدر: أسوشيتد برس