وجه أكرم إمام أوغلو عمدة مدينة اسطنبول انتقادا عنيفا للرئيس رجب طيب أردوغان، على خلفية إقالة رؤساء البلديات الثلاثة في جنوب شرق تركيا، من مناصبهم قبل فترة، بتهمة دعم الإرهاب.

وقال إمام أوغلو، الذي وصل اليوم إلى مدينة ديار بكر: "يجب علينا الوقوف ضد الظلم، وعدم الشرعية بغض النظر عن الطرف المتضرر".

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في يوم الاثنين الماضي، قامت السلطات التركية بإقالة عدنان سلجوق ميزراكلي عمدة مدينة ديار بكر، و أحمد تورك رئيس بلدية ماردين، وبديعة أوزجوكتشي إرتان رئيسة بلدية مدينة فان، من مناصبهم، بتهمة الصلة مع "حزب العمال الكردستاني" المحظور.

وحل محل الثلاثة، الذين فازوا في الانتخابات في 31 مارس، حكام إقليميون، عينهم أردوغان.

Söz verdiğim bir nikah için Batman'a giderken Diyarbakır'da CHP İl Başkanımızla ardından da Kayapınar Belediyesi'nde seçilmiş Diyarbakır ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanları ile buluştuk. Cumhuriyet değerleri milli iradeye, adalete ve hukuka saygılı olmayı gerektiriyor. pic.twitter.com/dC8WevAUej — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) 31 августа 2019 г.

والتقى إمام أوغلو برؤساء البلديات الثلاثة في مدينة ديار بكر، ونشر صورا معهم على " تويتر".

المصدر: aawsat.com