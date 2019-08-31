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عمدة اسطنبول ينتقد "ظلم" أردوغان ويطالب بإنهائه

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عمدة اسطنبول ينتقد
Reuters
عمدة اسطنبول أكرم إمام أوغلو، في ديار بكر
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وجه أكرم إمام أوغلو عمدة مدينة اسطنبول انتقادا عنيفا للرئيس رجب طيب أردوغان، على خلفية إقالة رؤساء البلديات الثلاثة في جنوب شرق تركيا، من مناصبهم قبل فترة، بتهمة دعم الإرهاب.

وقال إمام أوغلو، الذي وصل اليوم إلى مدينة ديار بكر: "يجب علينا الوقوف ضد الظلم، وعدم الشرعية بغض النظر عن الطرف المتضرر".

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في يوم الاثنين الماضي، قامت السلطات التركية بإقالة عدنان سلجوق ميزراكلي عمدة مدينة ديار بكر، و أحمد تورك رئيس بلدية ماردين، وبديعة أوزجوكتشي إرتان رئيسة بلدية مدينة فان، من مناصبهم، بتهمة الصلة مع "حزب العمال الكردستاني" المحظور.
وحل محل الثلاثة، الذين فازوا في الانتخابات في 31 مارس، حكام إقليميون، عينهم أردوغان.

والتقى إمام أوغلو برؤساء البلديات الثلاثة في مدينة ديار بكر، ونشر صورا معهم على " تويتر".

المصدر: aawsat.com

 

 

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