يعتزم موقع "تيلغرام" خلال أيام، إصدار تحديث يتيح للمستخدمين إخفاء أرقام هواتفهم عن الجميع، بمن فيهم أولئك الذين قاموا بإضافة الحساب إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بهم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر قوله إن هذا القرار تم اتخاذه، بسبب مخاوف المتظاهرين في هونغ كونغ، الذين يخشون مراقبة السلطات المحلية والأجهزة الصينية، بيانات المستخدمين في محادثات المجموعات العامة الكبيرة.

في الوقت الحالي، هناك خيار في إعدادات "تيلغرام" يسمح بإخفاء رقم هاتف المستخدم، لكن في حال قام شخص ما بإضافة صاحب الحساب إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة به، فسيكون رقم الهاتف مرئيا للشخص المضيف، بصرف النظر عن إعدادات الخصوصية للشخص المضاف.

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وقد أعرب المتظاهرون الذين يستخدمون تطبيق "تيلغرام" لتنسيق تحركاتهم، عن قلقهم من إمكانية السلطات إضافة جميع الحسابات المشتركة في إحدى المجموعات المستهدفة، إلى قائمة جهات الاتصال، والحصول على كافة أرقام هواتف أصحابها، ما يسمح بالكشف عن هوياتهم من خلال التواصل مع شركات الاتصالات.

ووفقا للمصدر، فقد رصد العاملون في "تيلغرام"، تحركات قد تشير إلى قيام السلطات في هونغ كونغ والصين بتحميل قاعدة بيانات أرقام هواتف المستخدمين لتحديد هوياتهم، لكنه لم يؤكد ما إذا كانت الأجهزة الأمنية قد استخدمت بالفعل هذا التكتيك لتحديد المتظاهرين، أم لا.

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وفي وقت سابق من شهر أغسطس، أبلغ خبراء تكنولوجيا المعلومات في هونغ كونغ عن وجود هذه الثغرة الأمنية في تطبيق "تيلغرام" مشيرين إلى أن هذا "الخطأ" معروف بالفعل على نطاق واسع، وأنهم يشتبهون في أن النشطاء المؤيدين للصين قد استخدموا بالفعل نقاط الضعف للتعرف على هويات المتظاهرين في هونغ كونغ.

وطلب الخبراء من "تيلغرام" "الانتباه إلى هذه المشكلة الخطيرة وحلها في أسرع وقت ممكن".

المصدر: lenta.ru