الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على الناقلة الإيرانية المفرج عنها وقبطانها

أعلنت الخزانة الأمريكية عن اتخاذها إجراءات عقابية ضد الناقلة الإيرانية "أدريان داريا-1" المفرج عنها في جبل طارق، بدعوى نقلها النفط الخام لصالح "الحرس الثوري" الإيراني.

وأكدت في بيان أصدرته أمس الجمعة أن "فيلق القدس" في "الحرس الثوري" هو المستفيد النهائي من نقل السفينة 2.1 مليون برميل من النفط الخام، مضيفة أنها أدرجت الناقلة على القائمة السوداء لـ"الممتلكات المجمدة" بموجب أمر تنفيذي موجه ضد "الإرهابيين ومن يدعم الإرهاب"، كما فرضت عقوبات أيضا على قبطان السفينة أخيليش كومار.

وينص القرار على تجميد جميع الأصول والمصالح في الأصول لأهداف العقوبات الجديدة في الولايات المتحدة أو تحت سيطرة مواطنين أمريكيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة بذلك.

ويحظر القرار على مواطني الولايات المتحدة وفي أراضيها أي تعاملات مع تلك الأصول والمصالح تحت طائلة العقوبة.

وقال نائب وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سيغال ماندلكر، إن سفنا كـ"أدريان داريا-1" تمكّن "فيلق القدس" من نقل كميات هائلة من النفط، وأن الجانب الإيراني "يحاول التستر على ذلك وبيع النفط بصورة غير قانونية لتمويل الأنشطة الخبيثة ونشر الإرهاب".

وأشار إلى أن أي طرف سيقدم المساعدة للناقلة، سيواجه خطر التعرض للعقوبات الأمريكية، مضيفا: "السبيل للتخفيف هو عدم السماح لـ"فيلق القدس" بالاستفادة من مبيعات النفط غير القانونية".

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المصدر: RT