مصرع 6 أشخاص وجرح 43 آخرين بانفجار في مصنع كيميائي بالهند

لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 43 آخرون، بانفجار وقع في مصنع للمواد الكيميائية في ولاية ماهراشترا غربي الهند اليوم السبت.

وأفادت وكالة "آني" بوقوع "انفجار في مصنع للمواد الكيميائية، صباح اليوم السبت، تبعه حريق كبير شب في المصنع".

وأضافت الوكالة أن "6 أشخاص قتلوا، وأصيب 43 آخرون إثر الانفجار" تم نقلهم إلى المستشفيات للعلاج.

وقالت الشرطة المحلية إن أسباب الانفجار ما زالت مجهولة.

المصدر:"إنترفاكس"