إصابة 10 شبان بإطلاق نار في الولايات المتحدة (فيديو)

أصيب 10 شبان على الأقل في حادث إطلاق نار وقع مساء أمس الجمعة في ملعب لكرة القدم بولاية ألاباما جنوب شرقي الولايات المتحدة.

وحسب وسائل إعلام أمريكية، وقع الحادث بعد مباراة بين فريقين لطلاب الثانوية في مدينة موبيل جنوبي الولاية.

This is just horrific to watch from Ladd-Peebles Stadium. Football coaches instructing players to take cover, fans hiding under the stands from a suspected shooting. This is a high school football game and should be a place of fun competition for everyone! Not violence! #Mobilepic.twitter.com/MmA1oP9LTW — Simone Eli (@SimoneEli_TV) August 31, 2019

وأفادت الشرطة المحلية، بأن المصابين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما ونقلوا إلى المستشفى، بينما تم توقيف شخصين على خلفية الحادث.

ويعتبر هذا آخر حادث في سلسلة عمليات إطلاق النار التي هزت الولايات المتحدة خلال هذا الشهر، وكان أكثرها دموية الهجوم الذي خلف 22 قتيلا في مركز تجاري بمدينة إل باسو بولاية تكساس في 3 أغسطس.

المصدر: وكالات