 
مباشر

إصابة 10 شبان بإطلاق نار في الولايات المتحدة (فيديو)

أخبار العالم

إصابة 10 شبان بإطلاق نار في الولايات المتحدة (فيديو)
twitter @DMM_News
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mc4s

أصيب 10 شبان على الأقل في حادث إطلاق نار وقع مساء أمس الجمعة في ملعب لكرة القدم بولاية ألاباما جنوب شرقي الولايات المتحدة.

وحسب وسائل إعلام أمريكية، وقع الحادث بعد مباراة بين فريقين لطلاب الثانوية في مدينة موبيل جنوبي الولاية.

وأفادت الشرطة المحلية، بأن المصابين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما ونقلوا إلى المستشفى، بينما تم توقيف شخصين على خلفية الحادث.

ويعتبر هذا آخر حادث في سلسلة عمليات إطلاق النار التي هزت الولايات المتحدة خلال هذا الشهر، وكان أكثرها دموية الهجوم الذي خلف 22 قتيلا في مركز تجاري بمدينة إل باسو بولاية تكساس في 3 أغسطس.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بركان سترومبولي في إيطاليا يثور من جديد