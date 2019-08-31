دعا وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذرى جهرمي، صحفيي بلاده لتفقد قمر صناعي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن تجربة إرساله إلى الفضاء فشلت في محطة إطلاق فضائية شرق طهران.

إقرأ المزيد

وقال جهرمي، الذي نشر صورة له والقمر الصناعي خلفه، إن "قمر ناهيد الصناعي هنا ولم نسلمه بعد إلى وزارة الدفاع للإطلاق".

وأضاف: "إذا كان السيد ترامب يقول إنه لم يكن لأمريكا أي دور في انفجار سمنان المزعوم، فعليه أن يعرف أن قواتنا المسلحة أسقطت طائرته المسيرة بعد انتهاك أجوائنا".

وتحدى جهرمي ترامب أن ينشر مخططا دقيقا لمكان إسقاط الطائرة المسيرة إلى الرأي العام العالمي، عبر نشر صور لحظة إصابة الصاروخ الإيراني للطائرة المسيرة.

يذكر أن ترامب كتب أمس على "تويتر" أن "الولايات المتحدة لم يكن لها يد في الحادث الكارثي الذي وقع أثناء تحضيرات الإطلاق النهائي لصاروخ Safir SLV"، وأضاف ساخرا "أتمنى لإيران حظا وافرا في تحديد ماذا جرى في موقع الإطلاق".

المصدر: RT