واشنطن تدين الدعوات لانسحاب "فارك" من اتفاق السلام مع حكومة كولومبيا

نددت الولايات المتحدة بدعوات بعض زعماء القوات المسلحة الثورية الكولومبية "فارك" للانسحاب من اتفاق السلام الذي أبرمه التنظيم اليساري المتطرف مع حكومة البلاد عام 2016.

وفي بيان له أمس الجمعة، جدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وقوف بلاده بجانب حكومة كولومبيا والرئيس إيفان دوكي، وقال: "نرفض بشدة دعوات صدرت مؤخرا عن بعض الأفراد للتخلي عن التزامات "فارك" بموجب اتفاق السلام للعام 2016، والانخراط في مزيد من أعمال الإرهاب والعنف".

وحذر بومبيو في تغريدة له على "تويتر" الذين "يرفضون السلام ويستأنفون استخدام العنف والإرهاب لثرائهم الشخصي" من أنهم "سيحاسبون".

The United States stands resolutely with #Colombia & the Colombian people as they build a more secure, peaceful, inclusive & prosperous country. Those who reject peace & resume the use of violence & terror for their own enrichment will be held accountable. https://t.co/fevypNhKf8 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 30, 2019

وفي وقت سابق نشر أحد القادة الميدانيين السابقين في "فارك" إيفان ماركيز مقطع فيديو يظهر فيه وسط مجموعة من المسلحين معلنا تشكيل تنظيم جديد للكفاح المسلح "ضد ظلم الأوليغارشية الحاكمة".

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وأصدرت المحكمة الخاصة في كولومبيا مذكرة اعتقال بحق ماركيز وعدد من قيادات "فارك" السابقين، كما كلف الفرع الوطني للشرطة الدولية "الإنتربول" بإدراج أسماء ماركيز وآخرين في لائحة المطلوبين الدولية.

وكانت "فارك" قد خاضت حربا ضد سلطات كولومبيا على مدى نصف قرن تقريبا، قبل أن يتوصل الطرفان في أغسطس 2016 إلى اتفاق سلام قضى باعتراف الحركة بالحكومة الكولومبية المنتخبة مقابل سماح الحكومة لها بتشكيل حزب سياسي اتخذ اسم "القوة الثورية البديلة للعموم" مستخدما نفس الاختصار "فارك"، ودفع تعويضات للمقاتلين بعد تسليم سلاحهم، واحتفاظ "فارك" بعدد من مقاعد البرلمان بدون انتخاب لدورتين برلمانيتين.

المصدر: وكالات