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ترامب: نجري مفاوضات جيدة مع "طالبان" ولكن بلا اتفاق بعد

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ترامب: نجري مفاوضات جيدة مع
Reuters JONATHAN ERNST
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تجري "مفاوضات جيدة" مع حركة "طالبان"، لكن هذه المفاوضات لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن السلام في أفغانستان.

أدلى ترامب بهذه التصريحات للصحفيين في البيت الأبيض أمس الجمعة قبل أن يغادر إلى المنتجع الرئاسي في كامب ديفيد بولاية ماريلاند.

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وأعلنت "طالبان" يوم الأربعاء أنها بصدد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة تنسحب بموجبه القوات الأمريكية من أفغانستان مقابل تعهد "طالبان" بألا تصبح البلاد ملاذا للإرهابيين.

وذكر ترامب الخميس أن قوام القوات الأمريكية في أفغانستان سيجري تخفيضه إلى 8600 فرد، لكنها ستبقى هناك حتى إذا توصلت واشنطن إلى اتفاق مع "طالبان" لإنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما.

المصدر: "رويترز"

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