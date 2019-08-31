اشتدّت مساء الجمعة قوة الإعصار "دوريان" ليصبح من الفئة الرابعة على مقياس سافير- سمبسون الذي يضمّ خمس فئات، مصحوبا برياح تبلغ سرعتها 215 كم في الساعة.

وأعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في أحدث نشرة له، أن الإعصار فوق المحيط الأطلسي على بعد نحو 925 كم شرق مدينة ويست بالم بيتش بفلوريدا وعلى بعد 645 كم شرق جزر البهاما.

ويتوقع وصول الإعصار إلى ولاية فلوريدا جنوب الولايات المتحدة الاثنين أو الثلاثاء، حسب المركز.

وأصدر حاكم فلوريدا رون ديسانتيس إعلان طوارئ لكل مقاطعات الولاية الـ67، داعيا ملايين السكان إلى الاستعداد للعاصفة التي قال إنها يمكن أن تصبح "حدثا كبيرا".

وأضاف: "نتوقع كمية كبيرة من الفيضانات... وندعو جميع سكان فلوريدا إلى تخزين الطعام والأدوية والماء لمدة تكفي سبعة أيام".

وقال الحرس الوطني في فلوريدا إنه وضع نحو ألفين من عناصره في حالة تأهب، كما سيضع ألفي عنصر إضافيين في حالة التأهب السبت.

المصدر: "أ ف ب"