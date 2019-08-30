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بولندا تعتزم شراء 32 مقاتلة أمريكية من نوع "إف-35"

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بولندا تعتزم شراء 32 مقاتلة أمريكية من نوع
Reuters NTB SCANPIX
مقاتلة من نوع "إف 35" (صورة من الأرشيف)
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أعلن مسؤول أمريكي رفيع أن بولندا تعتزم شراء 32 طائرة مقاتلة من نوع "إف-35" من الولايات المتحدة.

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وأوضح المسؤول في حديث للصحفيين، اليوم الجمعة، أن بولندا تخطط لشراء الطائرات في إطار تحديث قواتها المسلحة.

وأعاد إلى الأذهان أن الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والبولندي أندجيه دودا وقعا في يونيو الماضي اتفاقا حول الدفاع، ينص من بين أمور أخرى، على زيادة عدد القوات الأمريكية في بولندا بمقدار ألف عسكري.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان من المقرر أن يزور بولندا في الفترة من 31 أغسطس إلى 2 سبتمبر، للمشاركة في مراسم إحياء ذكرى بدء الحرب العالمية الثانية، لكنه اضطر لإلغاء الزيارة بسبب اقتراب إعصار من السواحل الأمريكية.

وسيترأس نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس الوفد الأمريكي خلال الزيارة لبولندا.

المصدر: نوفوستي

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