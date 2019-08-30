قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يتمنى لطهران حظا سعيدا في تحديد الأسباب التي أدت إلى فشل مهمة صاروخ إيراني يحمل قمرا صناعيا إلى مدار الأرض.

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر" قائلا إن "الولايات المتحدة لم يكن لها يد في الحادث الكارثي الذي وقع أثناء تحضيرات الإطلاق النهائي لصاروخ Safir SLV".

وأضاف "أتمنى لإيران حظا وافرا في تحديد ماذا جرى في موقع الإطلاق".

The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 августа 2019 г.

يتبع...