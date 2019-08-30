قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، فيديريكا موغيريني، إن خطط إيران لإجراء مناورات مشتركة مع روسيا تثير القلق.

وأكدت المسؤولة الأوروبية، أن "المنطقة لا تحتاج إلى لعبة شطرنج، وزيادة في عدد اللاعبين"

في نهاية يوليو الماضي، قال قائد البحرية الإيرانية، الأميرال حسين خانزادي، إن إيران وروسيا ستجريان مناورات عسكرية في منطقة المحيط الهندي بحلول نهاية العام الجاري.

وأضافت موغيريني، للصحفيين في هلسنكي خلال ردها على سؤال حول المناورات الروسية الإيرانية المذكورة: "هذا مثير للقلق طبعا، لأنه لا توجد حاجة لزيادة عدد الساحات التي تجري فيها ألعاب الشطرنج في الشرق الأوسط الكبير، وليس هناك حاجة لزيادة عدد اللاعبين هناك".

وقالت رئيسة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي: "نحن نراقب هذا الموضوع باهتمام كبير، ولكن هذا ليس السبب الأول والأساسي للقلق في المنطقة. الشيء الأكثر أهمية، ربما يتمثل في ضرورة دعم بعض عناصر العقلانية التي يمكن أن تقوم على المصالح المشتركة لدول المنطقة، لكي تتمكن من التعاون فيما بينها، على الرغم من إدراكها لوجود اختلافات في مواقفها".

المصدر: نوفوستي