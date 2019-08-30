الكرملين سيدعو رئيس أوكرانيا للاحتفال بعيد النصر في موسكو

أكد يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، أن الكرملين سيوجه دعوة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لحضور احتفالات الذكرى الـ75 للنصر على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وقال أوشاكوف للصحفيين في معرض إجابته عن سؤال حول ما إذا كان سيتم إرسال دعوة رسمية إلى زيلينسكي لحضور احتفالات الـ9 من مايو: "سيتم إرسال دعوة لرئيس أوكرانيا".

وفي السياق نفسه، قال أوشاكوف مجيبا عن سؤال حول رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الدعوة للاحتفالات بعيد النصر، إن موسكو لم تتلق بعد ردا من الجانب الأمريكي.

وأشار إلى أن 17 دولة حتى اللحظة أكدت حضورها الاحتفال، موضحا أن زعماء الهند وكوبا وفرنسا والتشيك وفنزويلا وبيلاروس وأرمينيا ومولدوفا وصربيا والعديد من بلدان رابطة الدول المستقلة (الاتحاد السوفيتي سابقا).

المصدر: نوفوستي