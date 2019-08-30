جورجيا: الوضع على الحدود هادئ بعد انتهاء مدة إنذار أوسيتيا الجنوبية

أفادت سلطات جورجيا بأن الوضع ما زال هادئا على الحدود مع أوسيتيا الجنوبية، بعد انتهاء مدة الإنذار من جانب سلطات تسخينفال حول ضرورة إزالة حاجز للشرطة الجورجية على الحدود بين الدولتين

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وقال فاجها لوميدزي، ممثل عمدة بلدية خاشورسكي الجورجية، للصحفيين يوم الجمعة: "الوضع في الوقت الراهن لا يزال هادئا جدا في قرية تشورتشوان، حيث تقع نقطة الشرطة".

ودحض ممثل العمدة، الأنباء التي تحدثت عن نزوح بعض السكان المحليين من المنطقة، بعد صدور الإنذار الأوسيتي الجنوبي. وقال، إن هذه الإشاعات لا أساس لها مطلقا.

من ناحية ثانية، زار لاشا دارساليا، نائب وزير الخارجية الجورجي، قرية تشورتشوان، صباح الجمعة بهدف الاطلاع على ما يجري في المنطقة على أرض الواقع.

وشدد نائب الوزير، على أن سلطات بلاده، لا تنظر في موضوع إزالة نقطة الشرطة في القرية المذكورة. وقال: "أراضي هذه المنطقة، كانت دائمة تخضع للسلطات المركزية في جورجيا".

ويوم أمس طالبت أوسيتيا الجنوبية، سلطات جورجيا بإزالة موقع للشرطة على الحدود بالقرب من القرية المذكورة أعلاه.

وشددت أوسيتيا الجنوبية، على ضرورة إلغاء الموقع وسحب الشرطة الجورجية، بحلول الساعة 6 من صباح يوم الجمعة، "أو سنتخذ جميع التدابير التي ينص عليها القانون لحماية السكان من التهديدات الناشئة".

ولم يحدد الجانب الأوسيتي الجنوبي، طبيعة الإجراءات التي سيتخذها في حال عدم تنفيذ الطلب.

المصدر: إنترفاكس