قدم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، فودكا مقطرة مع استخدام مياه الينابيع الطبيعية، كهدية إلى جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي.

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وقال لوكاشينكو، خلال تقديم الهدية : "هذه ليست مخصصة للبيع في المتاجر، هذه نماذج تذكارية. إنها فودكا بيلاروسية من مياه الينابيع الطبيعية".

وأشار رئيس بيلاروس، إلى أن هذا النوع من الفودكا، ينتج بكميات قليلة، ومخصصة عادة لتقدم هدايا إلى زعماء الدول.

وقال: "بعد تناول الطعام، يمكن احتساء قدح صغير من الفودكا، إنها مفيدة".

وأكد لوكاشينكو لضيفه، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يقدر تقديرا كبيرا هذه الفودكا البيلاروسية. وقال: "لذلك ، إذا أعجبتكم ، فسنقدم لكم المزيد منها " .

وخلال اللقاء الذي جرى في مينسك أمس، سلم لوكاشينكو الضيف الأمريكي، هدايا للرئيس دونالد ترامب وعقيلته - أرسل لوكاشينكو لنظيره الأمريكي خنجرا حربيا جميلا، ولزوجته ميلانيا غطاء مائدة ومناديل طاولة من الكتان البيلاروسي.

المصدر: إنترفاكس