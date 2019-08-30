 
مباشر
عاجل
رويترز: تنظيم "داعش" يعلن مسؤوليته عن تفجير عدن الانتحاري

تحديد مناطق تمركز الوحدات الأمريكية الجديدة في بولندا

أخبار العالم

تحديد مناطق تمركز الوحدات الأمريكية الجديدة في بولندا
Sputnik
عسكريون أمريكيون في بولندا - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mc1c

أفادت الإذاعة البولندية، بأن وارسو وواشنطن، حددتا مواقع  تمركز بعض القوات الأمريكية الجديدة في  الأراضي البولندية.

إقرأ المزيد
روسيا تعزز قواتها على الحدود الغربية ردا على الوجود العسكري الأمريكي في بولندا
روسيا تعزز قواتها على الحدود الغربية ردا على الوجود العسكري الأمريكي في بولندا

وذكرت المحطة، أنه تمت مناقشة التفاصيل المتعلقة بذلك، خلال مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر ونظيره البولندي ماريوش بلاشاك.

ووفقا للإعلان، الذي وقعه في وقت سابق، رئيسا بولندا والولايات المتحدة الأمريكية، يجب زيادة عدد الجنود الأمريكيين المتمركزين في بولندا بمقدار ألف شخص على الأقل.

وتشير الوثيقة إلى نشر 4500 جندي أمريكي في بولندا، ما سيرفع الوجود الأمريكي في هذه الدولة إلى مستوى الفرقة العسكرية.

في يونيو الماضي أعلن النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جباروف، أن روسيا ستعزز قواتها على حدودها الغربية ردا على تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في بولندا

المصدر: إنترفاكس

 

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بركان سترومبولي في إيطاليا يثور من جديد