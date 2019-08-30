اشتباكات عنيفة في أثينا بين الشرطة والفوضويين

اعتقلت الشرطة اليونانية 7 أشخاص أثر اشتباكات عنيفة مع نشطاء فوضويين اندلعت في منطقة إكزارخيا وسط العاصمة أثينا الليلة الماضية واستغرقت ساعات.

حسب وسائل إعلام محلية، فإن مجموعة من المحتجين رشقت رجال الشرطة بالزجاجات الحارقة والحجارة، بينما ردت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وذكر موقع للمنظمات الفوضوية أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع في مبنى احتله مهاجرون من إفريقيا، ما دفع عائلات بأطفالها للفرار وأسفر عن إصابة شخص واحد نقل إلى المستشفى.

Δολοφονική επίθεση των ΜΑΤ στο ΒΟΞ. Έριξαν δακρυγόνα μέσα σε κλειστό χώρο.Σοβαρά τραυματίες από τα γκλομπ.

Μέλος του Ρουβίκωνα με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. pic.twitter.com/HWLB30TDul — NοControl🏴 (@nocontrolatalll) August 29, 2019

وشرعت الحكومة اليونانية اليمينية الجديدة في "إعادة النظام العام" في العاصمة أثينا، ولاسيما في منطقة أكزارخيا معقل الفوضويين، التي ضعفت فيها سلطة القانون منذ فترة طويلة ونفذت الشرطة الاثنين الماضي عملية لإخلاء المهاجرين من أربعة مبان سبق أن احتلوها في المنطقة.

#Exarchia#Greece

On August 26, Monday, Greek police had forcefully evacuated four buildings in the Exárchia district of Athens those had housed around 143 migrants in which 35 of them are minors. pic.twitter.com/mjxEzs0ck2 — Peoples Dispatch (@peoplesdispatch) August 28, 2019

The new far-right government of Greece has declared war on anarchists and immigrants—raiding occupations, imprisoning refugees, and surrounding the rebel neighborhood of Exarchia with police. We interviewed a local anarchist about how they will respond.https://t.co/aXTK48dyyrpic.twitter.com/DN8calTW39 — CrimethInc. (@crimethinc) August 29, 2019

المصدر: "نوفوستي"