موسكو تؤكد حضورها مراسم التوقيع على اتفاق واشنطن و"طالبان"

أعلن ممثل الرئيس الروسي الخاص لشؤون أفغانستان زامير كابولوف، أن ممثلين عن روسيا سيحضرون مراسم التوقيع على اتفاق "طالبان" وواشنطن بعد إقراره من كافة الأطراف.

وقال كابولوف، الذي يشغل أيضا منصب مدير الدائرة الثانية لآسيا بالخارجية الروسية في تصريحات صحفية اليوم الجمعة:

"العملية لم تكتمل بعد. يتعين على الممثل الخاص للولايات المتحدة في أفغانستان زلماي خليل زاد أن يتوصل إلى اتفاق نهائي مع حركة "طالبان" وقد يحدث ذلك خلال اليوم، ثم سيتوجه إلى كابل لينسق هذا الاتفاق مع القيادة الأفغانية، أو على الأقل يطلعها عليه، وبعد ذلك سيحدد موعدا للتوقيع".

وأكد كابولوف مشاركة روسيا في مراسم التوقيع، مضيفا أنه سيمثل موسكو شخصيا إلى هذا الحدث.



وأشار إلى أنه لا يستطيع حتى الآن تحديد الصفة التي سيحضر بها مراسم التوقيع، إذا ما سيتم إبرامه. وتابع: "ننتظر تأكيدات دقيقة. وفور إكمال خليل زاد كافة الإجراءات واتضاح الصورة، سيتصل بي حسبما اتفقنا معه".



وقال خليل زاد في وقت سابق إن مشروع الاتفاق الأمريكي مع "طالبان" يهدف إلى إرساء السلام في أفغانستان، وليس إلى انسحاب القوات الأمريكية، وهو الأمر الذي سيعتمد على تطورات الوضع في البلاد.

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وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستحافظ على وجودها العسكري في أفغانستان حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام مع "طالبان"، وستبقي ضمن مهمتها هناك 8600 عسكري.

وكان ممثلو الولايات المتحدة و"طالبان" قد عقدوا الأسبوع الماضي الجولة التاسعة من مباحثاتهم في العاصمة القطرية الدوحة لاستكمال بحث النقاط الخلافية المتبقية والتوصل لاتفاق بين الطرفين قبل بداية سبتمبر، وهو الموعد الذي حدده وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين، على أن يمهد ذلك لانتخابات الرئاسة الأفغانية في 28 سبتمبر.

المصدر: وكالات