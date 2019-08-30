شاهد.. الشرطة تقتحم طائرة في لندن للقبض على مجرم

اقتحمت الشرطة البريطانية طائرة في مطار هيثرو في لندن، وقبضت على مجرم خطير، وذلك قبل 30 دقيقة من إقلاع الطائرة متوجهة إلى إثيوبيا.

ونشرت الشرطة البريطانية مقطع فيديو يظهر لحظة اعتقال المدعو ديريي علي جاماك (34 عاما)، وهو مدان بالتورط في اغتصاب فتاة في الـ14 من عمرها.

ويظهر الفيديو، قوة من الشرطة تدخل إلى الطائرة، حيث كان جاماك يجلس في مقعده قرب النافذة، وتطلب منه الذهاب معها لأنه مطلوب.

ولفتت صحيفة "مترو" البريطانية إلى أن جاماك جرى إيقافه قبل 30 دقيقة فقط من مغادرة الطائرة لمطار هيثرو، في الثاني من شهر مايو الماضي، إلا أن الشرطة البريطانية نشرت فيديو الاعتقال مؤخرا.

ووفق الصحيفة، حاول المعتقل أن يظهر وكأنه "مصدوم" حينما تم إخباره بأنه مدان بثلاث تهم، وهي اختطاف فتاة في الـ14 والتورط في اغتصابها والتغرير بقاصر.

وكشفت التحقيقات أن جاماك اشترى تذكرة المغادرة قبل يوم من السفر، وقرر أن يفر إلى إثيوبيا بعدما علم بأن رجال الشرطة يبحثون عنه.

وكانت الشرطة عثرت على الضحية في محطة قطار بعد يوم من اختفائها، وقالت إن جاماك تعرف عليها في تطبيق "واتساب" ثم قام باستدراجها واعتدى عليها.

المصدر: وكالات