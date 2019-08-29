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فيديو.. الولايات المتحدة تعثر عند كيم جونغ أون على غواصة قادرة على إطلاق صواريخ نووية

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فيديو.. الولايات المتحدة تعثر عند كيم جونغ أون على غواصة قادرة على إطلاق صواريخ نووية
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رجح خبيران في الأمن القومي الأمريكي أن تكون الصور الملتقطة من الأقمار الصناعية، فوق كوريا الشمالية إشارة على بناء غواصة قادرة على إطلاق صواريخ باليستية يمكنها حمل رؤوس نووية.

وقالت قناة NBC الأمريكية، في تقرير بهذا الخصوص إن صور الأقمار الصناعية الجديدة من كوريا الشمالية قد تلمح إلى وجود تهديد نووي كبير جديد من هذا النظام.

ووفقا للخبيرين في مجال الأمن القومي، فإن ذلك يؤكد كلام زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، الذي صرح به الشهر الماضي أثناء عملية تفتيش للغواصة الجديدة.

وأكد المدير السابق لإدارة الشؤون الآسيوية في مجلس الأمن القومي الأمريكي فيكتور تشا في التقرير، أن "الأمر يتعلق بإطلاق صواريخ برأس حربي نووي من غواصة ، مما يعني أنه سيكون من الصعب للغاية تعقبها، وسيكون من الصعب للغاية منعها من إطلاق الصواريخ".

المصدر: NBC

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