عملية محتملة لتبادل سجناء بين أوكرانيا وروسيا

تم نقل الصحفي الأوكراني رومان سوشينكو، المدان بتهمة التجسس في روسيا، من سجنه في مقاطعة كيروف إلى سجن ليفورتوفو بمدينة موسكو.

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ونقلت وكالة "إنترفاكس"، اليوم عن إيفان ميلنيكوف، السكرتير التنفيذي للجنة المراقبة العامة، قوله إنه يوجد في سجن ليفورتوفو حاليا، 5 سجناء أوكرانيين وهم: فلاديمير بالوخ ، وبافيل غريب ، وستانيسلاف كليخ ، وألكسندر كولتشينكو ، ويفغيني بانوف.

وأشار ميلنيكوف، إلى احتمال نقل سجناء أوكرانيين آخرين إلى سجن ليفورتوفو، بما في ذلك البحارة الذين تم اعتقالهم بعد حادثة مضيق كيرتش.

وفي وقت سابق من يوم 29 أغسطس ، أفادت الأنباء، بنقل المخرج الأوكراني أوليغ سينتسوف، من السجن رقم 8 في مدينة لابيتنانغي إلى موسكو.

من جانبه، قال عضو البرلمان الأوكراني أختيم تشيجوز، إن تبادل السجناء بين أوكرانيا وروسيا يجب أن يتم يوم الجمعة الموافق لـ 30 أغسطس.

وفي 22 أغسطس، كُشف أن روسيا وأوكرانيا تمكنتا من الاتفاق على تبادل الأشخاص المحتجزين لدى الجانبين، وفق صيغة "33 مقابل 33". ووفقا للمصادر المطلعة ، أن الـ24 بحارا الذين تم اعتقالهم في روسيا لمحاولتهم انتهاك حدود الدولة في نوفمبر من العام الماضي، سيكونون من بين 33 شخصا سيتم تسليمهم لسلطات كييف.

المصدر: لينتا رو