حظرت شرطة هونغ كونغ تنظيم مسيرة احتجاجية كانت من المقرر أن تتجه السبت المقبل إلى مكتب الاتصال التابع للحكومة الصينية في المستعمرة البريطانية السابقة.

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وأبلغت الشرطة "الجبهة المدنية لحقوق الإنسان" التي سبق أن نظمت ثلاث مسيرات شارك فيها حسب تقييماتها، من مليون حتى مليوني شخص، بقرار منع المسيرة بسبب مخاوف من احتمال نشوب أعمال عنف وشغب جديدة.

وحذرت الشرطة من أن هذه المسيرة قد تلحق "دمارا واسع النطاق"، مشيرة إلى دعوات العنف أثناء المظاهرات في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان من المقرر أن يحتشد المتظاهرون في حي الأعمال وسط المدينة ليتجهوا غربا نحو مكتب الاتصالات التابع لحكومة الصين، والذي سبق أن شوهه محتجون غاضبون قبل شهر بالحبر والبيض.

المصدر: "وول ستريت جورنال"