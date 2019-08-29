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قتل ثلاثة من أفراد عائلته وخرج يجري عاريا (فيديو)

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قتل ثلاثة من أفراد عائلته وخرج يجري عاريا (فيديو)
Screenshot/ Twitter
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شهدت ولاية فيرجينيا الأمريكية جريمة قتل شنيعة راح ضحيتها زوجة وابنة وحماة لاعب بيسبول أمريكي، فيما انتشر فيديو للقاتل وهو يجري عاريا بعد ارتكابه جريمته.

ويظهر مقطع فيديو شابا يدعى ماثيو برنارد 18 عاما، وهو يركض عاريا بشكل عشوائي ويحاول مطاردة شرطي.

وفي وقت ما هاجم الشاب المختل عقليا عامل كنيسة وبدأ بخنقه واستخدم الشرطي هراوة مطاطية ضده لكنه استطاع الهروب لتستمر المطاردة الغربية.

وأعلنت الشرطة أن ماثيو برنارد متهم بقتل 3 أشخاص بينهم طفل، بعد أن تم العثور على جثة امرأة في أحد الطرق وكانت جثة امرأة أخرى وطفل تم العثور عليهما داخل المنزل.

من جهتها، لم تكشف الشرطة عن الحوافز التي دفعت الجاني لارتكاب جريمته، فيما أكد أقرباؤه أنه كان شخصيا طبيعيا ومداوما على زيارة الكنيسة.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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