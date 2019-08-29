ناقلة النفط الإيرانية تغير وجهتها بعيدا عن ميناء مرسين التركي

غيرت ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا-1" وجهتها، مبتعدة عن السواحل التركية، وفقا لما بينه موقع "Vessel Finder" المختص في تتبع بيانات السفن المبحرة.

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يذكر أن الناقلة، التي كانت تسمى "غريس-1"، دخلت في وقت سابق من اليوم المياه الإقليمية التركية في طريقها نحو مرسين.

وأفرج عن الناقلة التي كانت محتجزة لمدة خمسة أسابيع في جبل طارق منتصف شهر أغسطس الجاري، بعد أن وجهت لها اتهامات بنقل النفط الإيراني إلى سوريا، ما يعتبر تجاوزا للعقوبات الأوروبية المفروضة على دمشق.

المصدر: "رويترز"