إيطاليا.. تكليف جوزيبي كونتي بتشكيل حكومة جديدة

كلف الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا رئيس الوزراء جوزيبي كونتي اليوم الخميس بتشكيل حكومة جديدة بعد اتفاق لتجنب انتخابات مبكرة، حسبما أعلن متحدث باسم الرئاسة.

وقال كونتي للصحفيين بعد لقاء مع ماتاريلا في القصر الرئاسي إنه قبل بهذا التكليف وأنه سيعود إلى الرئيس خلال الأيام القادمة لتقديم اقتراحاته بشأن المرشحين للمناصب الوزارية.

وأعلن زعيم "حركة 5 نجوم" لويجي دي مايو أن الاتفاق مع الحزب الديمقراطي يجب أن يوافق عليه أعضاء الحزب في تصويت إلكتروني سيجري في عطلة نهاية الأسبوع.

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وتعيش إيطاليا منذ ثلاثة أسابيع أزمة سياسية عميقة بعدما تسبب ماتيو سالفيني وزير الداخلية السابق في الثامن من أغسطس، بانهيار الائتلاف الذي شكله مع "حركة 5 نجوم"، ثم استقالة كونتي في 20 من الشهر متهما سالفيني بـ"تمرير مصالحه الانتخابية الخاصة" قبل مصالح البلاد.

ويسعى ماتاريلا لإيجاد حل للازمة السياسية خصوصا وأن ديون إيطاليا ضخمة ويتعين على البلاد إقرار الموازنة في الأشهر المقبلة.

المصدر: "أ ف ب"