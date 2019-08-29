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ناقلة النفط الإيرانية تحدد وجهتها النهائية لإفراغ حمولتها

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ناقلة النفط الإيرانية تحدد وجهتها النهائية لإفراغ حمولتها
Reuters JON NAZCA
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أفادت وكالة "سبوتنيك" نقلا عن مصدر ملاحي بميناء مرسين التركي، بأن ناقلة النفط الإيرانية التي كانت محتجزة في جبل طارق دخلت المياه الإقليمية التركية وفي طريقها نحو مرسين.

وذكر مصدر الميناء الواقع جنوبي تركيا اليوم الخميس، أن الناقلة موجودة في قوائم الميناء وستقوم بإفراغ حمولتها هناك​​​.

ناقلة النفط الإيرانية تحدد وجهتها النهائية لإفراغ حمولتها
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ناقلة النفط الإيرانية
ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا-1" تغير وجهتها إلى ميناء مرسين التركي

وكانت وكالة "بلومبرغ" قد أفادت نهاية الأسبوع الماضي، بأن "أدريان داريا-1"، التي كانت تسمى في السابق "غريس-1"، غيرت وجهتها إلى ميناء مرسين التركي بدلا من ميناء كالاماتا اليوناني.

ونفت الخارجية التركية وقتذاك وجود أي معلومات لديها حول وجهة الناقلة الإيرانية.

المصدر: "سبوتنيك"

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