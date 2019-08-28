حث وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بريطانيا على تصنيف الحرس الثوري الإيراني إرهابيا، مشيرا إلى ضرورة "الرد على الهجمات التي يعدها" قائد "فيلق القدس"، اللواء قاسم سليماني.

وأجرى كاتس، اليوم الأربعاء، لقاء في لندن مع وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، لبحث الأوضاع في المنطقة واستمرار التعاون المشترك بين البلدين.

وأفادت تقارير عبرية بأن كاتس أعرب عن ارتياحه من قرار بريطانيا السابق لإعلان "حزب الله" اللبناني تنظيما إرهابيا، لكنه حث أيضا، خلال لقائه راب، المملكة المتحدة على اتخاذ نفس الإجراء تجاه الحرس الثوري الإيراني.

وقال كاتس، حسب ما نقله الإعلام العبري: "في أعقاب الأحداث الأخيرة، التي تعمل فيها إيران ضد إسرائيل والغرب وفي الشرق الأوسط، حان الوقت لاستكمال التحرك وإعلان الحرس الثوري تنظيما إرهابيا".

واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي أن هذا الإجراء سيمثل "ردا مناسبا ومبررا على الهجمات التي يدبرها سليماني".

ووصل كاتس إلى لندن، أمس الثلاثاء، للقاء عدد من المسؤولين في الحكومة البريطانية وممثلين عن الجالية اليهودية، ومن المقرر أن يعود إلى إسرائيل الخميس.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية