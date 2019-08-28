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الرئيس الأمريكي يعلن حالة طوارئ في جزيرة بورتوريكو

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الرئيس الأمريكي يعلن حالة طوارئ في جزيرة بورتوريكو
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حالة الطوارئ في جزيرة بورتوريكو وأمر بتقديم المساعدة الفدرالية لاستكمال جهود الاستجابة المحلية بسبب الظروف الناتجة عن عاصفة "دوريان" الإستوائية.

وقال البيت الأبيض في بيان اليوم الأربعاء، إن "الإجراء الذي اتخذه الرئيس الأمريكي يخول لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية والوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ لتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى تخفيف المعاناة في الحالات الطارئة".

ويأتي إعلان ترامب، في الوقت الذي أعلنت فيه بورتوريكو حالة الطوارئ مع تحرك العاصفة "دوريان" عبر منطقة البحر الكاريبي، ومن المحتمل أن تزداد قوتها وتصبح إعصارا مع وصولها إلى الجزيرة.

هذا، وقال ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نحن نتابع عن كثب تطورات العاصفة المدارية (دوريان) وهي تتجه كالعادة إلى بورتوريكو".

وأضاف أن "الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ وجميع الجهات الأخرى مستعدون لأي طارئ وسوف يقومون بعمل رائع".

وكان إعصار "ماريا" أقوى إعصار استوائي ضرب جزيرة دومينيكا في عام 2017، بحيث وصل إليها عندما كان بتصنيف الدرجة الخامسة على مقياس "سفير - سمبسون" للأعاصير، ومن ثم ضرب بورتوريكو بعدما أصبح من الدرجة الرابعة، وأصابت تبعاته ولاية كارولاينا الشمالية الأمريكية وأجزاء من إقليم الأطلسي الأوسط (نيويورك ونيوجيرسي وبنسلفانيا).

المصدر: وكالات

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