المعارضة الفنزويلية تشكل حكومة موازية في البلاد

أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، أمام برلمان البلاد، الذي تسيطر عليه المعارضة، عن تشكيل حكومة تابعة له في فنزويلا.

وعين زعيم المعارضة الذي أعلن نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد في يناير الماضي، أعضاء حكومته بصفة "مفوض الرئيس" وليس "وزير".

وعين غوايدو القيادي في المعارضة الفنزويلية ليوبولدو لوبيز الذي لجأ إلى السفارة الإسبانية في كاراكاس بعد الإفراج عنه من السجن، "منسقا عاما" للحكومة، ما يوازي منصب رئيس الوزراء.

كما عين غوايدو البرلماني المعارض خوليو بورخيس، الذي يمثل المعارضة الفنزويلية لدى مجموعة ليما الإقليمية المعترفة بغوايدو، "مفوضا" للشؤون الخارجية.

يذكر أن الجمعية الوطنية الفنزويلية (البرلمان) انتخبت غوايدو رئيسا لها، ثم أعلن نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد يوم 23 يناير الماضي، فيما وصفت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تلك الأحداث بـ "الانقلاب".

المصدر: تاس