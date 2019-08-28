ذكر المستشار السابق لوزير الخارجية الإيراني، حسن شيخ الإسلام، أن المرشد الأعلى للثورة الإيراني، آية الله علي خامنئي، أهدى خاتمه للعسكري الذي أسقط الطائرة المسيرة الأمريكية.

وأوضح شيخ الإسلام، في مقابلة مع قناة "أفق" المحلية، اليوم الأربعاء، أن خامنئي أهدى خاتمه الشخصي للعسكري الذي تمكن من إسقاط الطائرة المسيرة الأمريكية، يوم 20 يونيو الماضي، "إثر انتهاكها المجال الجوي الإيراني".

وأضاف شيخ الإسلام الذي تولى عددا من المناصب في السلطة الإيرانية: "نحن فخورون بأن أسلحتنا أظهرت فعاليتها وأثبتت ذلك في إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة".

وتابع في إطار تطرقه إلى تفاصيل الحادث: "كانت هذه الطائرة المسيرة على ارتفاع 40 ألف قدم، وعندما استهدفتها قواتنا، ارتفعت على الفور إلى 50 ألف قدم، كان تقييمهم أنه لا يمكننا إصابتها لكننا أسقطناها بمنظومة 3 خرداد للدفاع الجوي".

ومضى شيخ الإسلام قائلا: "بعد هذا الحادث، ارتبك التوازن وفشل الأمريكيون في الرد، وقول ترامب إنه تخلى عن الهجوم بسبب الخسائر البشرية لم يكن أكثر من كذبة، لأنهم أسقطوا طائرة ركابنا ولم يأبهوا لذلك".

ويشهد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، منذ مايو الماضي، توترا حادا بلغ ذروته بعد حادث إسقاط القوات الإيرانية طائرة استطلاع مسيرة أمريكية، يوم 20 يونيو، قالت طهران إنها أسقطت بعد اختراقها المجال الجوي الإيراني، فيما أصرت واشنطن على أنها كانت تحلق فوق المياه الدولية.

وعلى خلفية هذا التطور، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه أعطى أمرا بشن ضربات على مواقع استراتيجية إيرانية، لكنه أوقف هذا الهجوم قبل 10 دقائق من تنفيذه، ليفرض لاحقا عقوبات جديدة على إيران.

المصدر: فارس + وكالات