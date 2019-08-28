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تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل إمام مسجد في جنوب إيران (صورة)

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تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل إمام مسجد في جنوب إيران (صورة)
Reuters Ali Hashisho
مسجد في إيران
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أعلنت السلطات الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق المدان بقتل إمام مسجد مدينة كازرون في محافظة فارس جنوبي إيران، فجر اليوم الأربعاء.

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وفجر يوم الأربعاء 29 مايو الماضي، أقدم المدان حميد درخشنده، على اغتيال إمام جمعة مدينة كازرون محمد خرسند، بطعنه بالسكين.

ويشار إلى أن الإمام خرسند يتولى هذا المنصب منذ عام 2007، وهو أحد أعضاء المجلس المركزي لحزب "المؤتلفة" الإسلامي.

تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل إمام مسجد في جنوب إيران (صورة)
RT

المصدر: وكالة فارس

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