أعلنت السلطات الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق المدان بقتل إمام مسجد مدينة كازرون في محافظة فارس جنوبي إيران، فجر اليوم الأربعاء.

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وفجر يوم الأربعاء 29 مايو الماضي، أقدم المدان حميد درخشنده، على اغتيال إمام جمعة مدينة كازرون محمد خرسند، بطعنه بالسكين.

ويشار إلى أن الإمام خرسند يتولى هذا المنصب منذ عام 2007، وهو أحد أعضاء المجلس المركزي لحزب "المؤتلفة" الإسلامي.

RT

المصدر: وكالة فارس