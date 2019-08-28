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هايلي تنتقد خطة خضراء لساندرز "تكلف كل مواطن أمريكي 100 ألف دولار شهريا"

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هايلي تنتقد خطة خضراء لساندرز
Reuters JONATHAN ERNST
نيكي هايلي
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انتقدت نيكي هايلي، مندوبة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة، خطة "خضراء" طرحها مؤخرا السيناتور بيرني ساندرز، قائلة إن "الخطة ستكلف كل أمريكي 100 ألف دولار كل شهر من أجل تطبيقها".

واعتبرت هايلي، في تغريدة على "تويتر"، أن الصفقة الخضراء التي يطرحها ساندرز باهظة الثمن للأمريكيين.

وكتبت هيلي في التغريدة: "لقد طرح الاشتراكي بيرني ساندرز خطته لصفقة خضراء جديدة، ويريد 16.3 تريليون دولار كضرائب للقيام بذلك.. هذا يعادل أربعة أضعاف حجم الميزانية الفدرالية بأكملها. في المتوسط، سيتعين على كل أمريكي دفع 100 ألف دولار لتنفيذها".

وأرفقت هايلي تغريدتها بصورة لساندرز كتبت تحتها: "هذا أمر مضر بالولايات المتحدة".

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وكان ساندرز أعلن عن خطته الأسبوع الماضي في محاولة لجذب الناخبين الديمقراطيين نحو حملته الانتخابية الرئاسية.

ويقول ساندرز إن تريليونات الدولارات سيتم سدادها على مدار 15 عاما، من خلال إجبار صناعة الوقود الأحفوري على "دفع تكاليف تلوثها"، عن طريق "توليد إيرادات من جملة الطاقة التي تنتجها هيئات تسويق الطاقة الإقليمية"، عن طريق "تقليص حجم القوات العسكرية".

ووفقا لموقع ساندرز على الإنترنت، فإن الخطة تهدف إلى دفع الولايات المتحدة لاستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100% في الكهرباء والنقل بحلول عام 2030، وتحقيق إزالة الكربون بالكامل بحلول عام 2050، مع شرح دقيق لكيفية نيته القيام بذلك.

كما وعدت الخطة بزيادة فرص العمل وفعل ما يلزم لحل أزمة المناخ وإعلان تغير المناخ حالة طوارئ وطنية.

المصدر: RT

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